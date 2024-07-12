Исследование: мужчины и женщины по-разному запоминают страх

Исследование испанских ученых выявило различия в работе мозга мужчин и женщин, связанные с памятью о страхе. Статья, опубликованная в журнале Science Advances, описывает обнаружение нейронных цепочек, по-разному задействованных у мужчин и женщин при формировании воспоминаний о страхе. Нарушения памяти о страхе лежат в основе таких заболеваний, как посттравматический стресс.

Ученые из Лаборатории трансляционных механизмов памяти о страхе Института нейронаук (INC-UAB) исследовали роль нейропептидов Tac2 и функциональную связь двух областей мозга: центральное ядро миндалины и ядра ствола мозга. Эксперименты на мышах показали, что у самцов нарушение функциональной связи между этими областями мозга приводит к проблемам с закреплением воспоминаний о страхе, тогда как у самок такой зависимости не наблюдается.

Исследование подтвердили и на людях. У мужчин с определенной генетической вариацией рецептора Tac2 наблюдалось ослабление связи между исследуемыми областями мозга, что приводило к трудностям с закреплением воспоминаний о страхе. У женщин такой зависимости не было.

Полученные результаты помогут в разработке более эффективных методов лечения неврологических расстройств, связанных с нарушениями памяти о страхе, таких как посттравматический стресс. Авторы исследования также отмечают важность учета половых различий при проведении доклинических исследований.

Данная работа позволит лучше понять, каким образом мужчины и женщины формируют и хранят воспоминания о страхе, на молекулярном и поведенческом уровнях.