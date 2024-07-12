Найден возбудитель болезни, который почти не эволюционирует

Новое исследование Иллинойского университета Урбана-Шампейн показало, что патоген, вызывающий листовую пятнистость огурцов, Xanthomonas cucurbitae, продемонстрировал минимальную генетическую эволюцию на протяжении почти столетия.

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Исследование, характеризующее генетическое разнообразие на Среднем Западе с 1926 по 2013 год, выявило поразительное генетическое сходство между образцами, что свидетельствует о незначительном "эволюционном давлении" на бактерию.

Сара Хинд, доцент кафедры растениеводства, подчеркнула, что такое генетическое единообразие может способствовать целенаправленной селекционной работе по созданию устойчивых к болезням культур. Поскольку имеющиеся в продаже огурцы не обладают устойчивостью, это открытие открывает возможности для выведения новых популяций.

Хинд подчеркнула необходимость постоянного скрининга сортов сельскохозяйственных культур для активизации селекционной работы, направленной на повышение устойчивости к бактериальной пятнистости.