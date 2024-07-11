Бактерии научились отключать иммунитет человека

Ученые выяснили, как Haemophilus influenzae (Гемофильная палочка) манипулирует иммунной системой человека, вызывая хронические респираторные заболевания. Исследование опубликовано в журнале PLOS Pathogens.

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Бактерия Haemophilus influenzae особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом, таких как больные муковисцидозом, астмой, пожилые люди. В некоторых случаях, например, при астме и хронической обструктивной болезни легких, они могут значительно ухудшить симптомы. Исследование показало, что бактерия выживает, подавляя иммунный ответ организма, индуцируя состояние толерантности в тканях дыхательных путей человека.

Ученые вырастили в лаборатории ткань человеческого носа, имитирующую поверхность дыхательных путей, и наблюдали за изменениями в экспрессии генов на протяжении «заражения», которое длилось 14 дней. Оказалось, что выработка молекул воспаления со временем снижалась, хотя в норме они должны были появиться в течение нескольких часов после заражения клеток.

Исследователи также воздействовали на ткани как живыми, так и мертвыми бактериями Haemophilus influenzae. Оказалось, что мертвые бактерии вызывали быструю выработку маркеров воспаления, а живые — нет. Это доказало, что живые бактерии способны активно подавлять иммунный ответ.