В Новосибирске создали ИИ для прогнозирования осложнений после операций

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что ученые вуза разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) для анализа снимков компьютерной томографии. Программа способна быстро выявлять потенциальные риски после операций по установке эндопротезов на брюшной аорте.

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Алгоритм позволяет персонализировано прогнозировать возможные осложнения, такие как протечки и тромбозы, основываясь на анатомических особенностях сосудов. Он значительно ускоряет процесс сегментации снимков компьютерной томографии — до 10 раз по сравнению с традиционными методами. Это обеспечивает врачам возможность точно оценить риски еще до операции, отметили в пресс-службе.

Программа, разработанная при участии специалистов механики, математики и хирургии, не только оптимизирует лечение послеоперационных пациентов, но и открывает новые перспективы в диагностике заболеваний аорты. Эксперты считают, что дальнейшее развитие технологии позволит значительно улучшить медицинскую практику и повысить качество жизни пациентов.

Разработка ведется совместно с Институтом гидродинамики и НИМЦ им. Е. Н. Мешалкина, поддерживается Российским научным фондом.