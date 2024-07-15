Ночное освещение связали с риском развития диабета

Новое исследование показало, что у людей, которые подвергались наибольшему воздействию света с 24:30 до 6 часов утра, вероятность развития диабета была в 1,5 раза выше, чем у тех, кто оставался в темноте в течение этого периода времени.

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Результаты исследования, опубликованного в The Lancet, подтверждает связь воздействия ночного света с риском развития диабета 2 типа. Но, в отличие от предыдущих крупных исследований, которые основывались на спутниковых данных об уровне освещённости на улице (косвенный показатель освещённости), в недавнем исследовании рассматривалось персональное воздействие освещённости, регистрируемое датчиком, надетым на запястье.

Используя данные 85 000 участников Британского биобанка, недавнее исследование является крупнейшим на сегодняшний день, связывающим риск диабета с воздействием света на конкретного человека в ночное время.

Участники носили датчики освещённости в течение недели, регистрируя дневной и ночной свет от всех источников — будь то солнечный свет, лампы, уличные фонари или цифровые экраны. Затем исследователи отслеживали участников в течение 8 лет.

В результате оказалось, что минимальный риск сахарного диабета имели люди с самым слабым уровнем освещённости ночью (с 24.30 до 6.00), менее одного люкса.

Те, кто подвергался большему воздействию света в ночное время, имели более высокий риск развития диабета 2 типа. Причём, риск повышался в зависимости от уровня освещённости: чем ярче воздействие света, тем выше риск развития диабета.

У участников, которые подвергались воздействию света около 48 люкс (что эквивалентно относительно тусклому верхнему освещению), вероятность развития диабета была в 1,5 раза выше, чем у тех, кто находился в темноте. По словам исследователей, это примерно такое же увеличение риска, как и наличие в семейном анамнезе сахарного диабета 2 типа.

Даже при контроле других факторов риска – таких как курение, диета, физические упражнения и сменный график работы, взаимосвязь между воздействием света и риском развития диабета 2 типа была значительной.

Такую связь учёные объясняют тем, что свет в ночное время может нарушать циркадный ритм организма, который важен для всех видов биологических процессов, включая и регуляцию уровня сахара в крови. Нарушение регуляции циркадного ритма связано с резистентностью к инсулину, что предшествует диабету 2 типа.

Помимо этого, если человек постоянно подвергается воздействию света по ночам, то это снижает уровень гормона сна мелатонина, что в долгосрочной перспективе может привести к ухудшению обмена веществ.