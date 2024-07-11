Ученые подтвердили полезность «отсрочки» развития диабета диетой и спортом

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS Medicine, приводятся убедительные доказательства того, что отсрочка начала диабета у людей с диагнозом «преддиабет» всего на четыре года с помощью диеты и физических упражнений может значительно улучшить долгосрочные показатели здоровья.

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Участники, которые успешно поддерживали преддиабетическое состояние в течение как минимум четырех лет после постановки диагноза, продемонстрировали заметное снижение риска смертности и сердечно-сосудистых событий по сравнению с теми, кто прогрессировал до диабета раньше. Этот защитный эффект не наблюдался у тех, кто не мог поддерживать свой недиабетический статус дольше этого порога.

Полученные данные подчеркивают важность вмешательства в образ жизни для лечения преддиабета и предотвращения развития диабета 2 типа, считают ученые. Внедрение здоровых диетических привычек и регулярные физические упражнения не только отсрочивают развитие диабета, но и «смягчают сопутствующие осложнения».

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