Найден способ лечения распространенной болезни печени

Ученые Университета Барселоны установили, что препарат пемафибрат, использующийся для лечения метаболических нарушений работы печени, можно применять при неалкогольном ожирении органа. Ранее было установлено, что от такого заболевания нет лекарства. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (Biomed-Pharm).

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Ученые объяснили, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАБЖ) характеризуется заполнением клеток печени (гепатоцитов) жиром. Это распространенное заболевание, которое может привести к осложнениям, опасным не только для здоровья, но и для жизни человека. Оно может стать причиной цирроза, рака печени или печеночной недостаточности. Отмечается, что специфических препаратов для лечения НАБЖ нет.

Ученые задались целью выяснить, какие лекарства из уже существующих могут быть эффективны при терапии НАБЖ. Они сосредоточились на изучении свойств пемафибрата, использующегося для устранения метаболических сбоев в работе печени и нормализации соотношения жиров в организме у диабетиков.

Препарат протестировали на крысах с неалкогольным ожирением печени. Результаты показали, что пемафибрат может способствовать ускоренному распаду жирных кислот и холестерина в тканях органа, тем самым предотвращая их патологическое накопление. По словам исследователей, пемафибрат потенциально может подойти для лечения НАБЖ и у людей. Сейчас ученые планируют провести ряд дополнительных тестов эффективности и безопасности лекарства на крысах с воспалением печени и фиброзом.