У пациентов с гепатитом С обнаружены стойкие иммунные изменения

Исследование, проведенное под руководством Института фундаментальных наук (IBS) Корейского института исследования вирусов, выявило длительное влияние хронической инфекции вируса гепатита С (HCV) на иммунную систему даже после успешного лечения. Несмотря на достижение устойчивого вирусологического ответа с помощью антивирусных препаратов прямого действия, у пациентов сохраняется измененный иммунный ответ, характеризующийся устойчивыми воспалительными свойствами регуляторных Т-клеток.

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Исследование, опубликованное в Journal of Hepatology, обнаружило «эпигенетические шрамы» в имунных клетках у пациентов, что привело к устойчивой выработке воспалительных цитокинов, таких как TNF, IFN-γ и IL-17A, в течение длительного времени после «очищения» от вируса.

Эта продолжающаяся иммунная дисрегуляция представляет собой потенциальный риск для здоровья, включая хроническое воспаление и связанные с ним осложнения, несмотря на отсутствие обнаруживаемого вируса в крови.

Ученые подчеркнули необходимость постоянного мониторинга, чтобы обратить вспять эти иммунные изменения.

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