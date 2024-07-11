Ученые создали игровое приложение для защиты от умственного старения

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна разработали для пожилых людей многоязычное игровое приложение с сенсорным экраном, помогающее тренировать когнитивные навыки и сохранять ясность ума. Результаты исследования опубликованы в журнале Innovation in Aging (InАging).

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Ученые отметили, что снижение когнитивных способностей — неизбежная часть процесса естественного старения. Однако, некоторые исследования показали, что двуязычие (билингвизм) у пожилых способствует развитию нейропластичности, сохранению когнитивного резерва и защите от болезни Альцгеймера.

Исследователи использовали преимущества билингвизма для создания нового приложения, которое позволяет проводить когнитивные тренировки в игровой форме. Оно получило название DISC — Dual-Language Intervention in Semantic memory (двуязычная тренажер для семантической памяти). Игровая программа предполагает решение головоломок, развивающих память, логику, мышление и внимание.

Разработку уже протестировали на когнитивно здоровых и когнитивно ослабленных пожилых добровольцах. Результаты показали, что использование DISC способствовало более значительному улучшению умственных способностей, чем применение традиционных когнитивных тренировок и одноязычных компьютерных программ. Кроме того, участники проявляли большую заинтересованность в выполнении упражнений в рамках DISC.

Ученые отметили, что после усовершенствования приложение стало называться Ami — (Advancing Mental Invigoration). Сейчас исследователи работают над интеграцией разработки в клиническую практику и проводят дополнительные тесты.