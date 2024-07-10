Исследование, проведенное группой французских ученых из университета Монпелье, показало неожиданную связь между потреблением сахара и внешней привлекательностью человека. Результаты этой работы могут заставить многих пересмотреть свои пищевые привычки.

Согласно исследованию, чрезмерное употребление сахара может негативно влиять на внешний вид, делая людей менее привлекательными. Ключевым фактором этого эффекта является влияние сахара на уровень инсулина в крови.

Может ли человек никогда не стареть

При употреблении продуктов с высоким содержанием сахара происходят резкие скачки уровня инсулина в крови. Эти колебания приводят к усилению кровообращения в коже, что, в свою очередь, вызывает отеки. Отечность лица и тела может существенно изменить внешний вид человека, делая черты лица менее четкими и увеличивая объемы тела.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.