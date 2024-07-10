Генетик: группа крови не влияет на характер человека

Заявления о том, что личные качества можно определить, взяв на анализ образец крови, Сергей Киселев назвал псевдонаукой. Он отметил, что генетический код – слишком комплексная система, чтобы одна только группа крови играла в нем решающую роль.

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Генетик Сергей Киселев развенчал миф о влиянии группы крови на личные качества человека и его характер. Он отмечает, что некоторые псевдоученые заявляют о том, что в группе крови человека отражаются его личные особенности и способности.

Но многочисленные генетические исследования доказали, что никакой связи между группой крови и характером нет. Генетический код состоит из множества элементов, и кровь во всей цепочке факторов играет второстепенную роль.

Наукой уже неоднократно демонстрировалось, что люди с одной группой крови как личности могут значительно отличаться друг от друга. Ученый отметил, что человек является прежде всего продуктом воспитания и окружающей среды, а не генетики.

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