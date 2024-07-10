Датские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом

Ученые из Университета Копенгагена совершили прорыв в лечении ожирения. Исследование показало, что воздействие на рецепторы гормона GIP может привести к снижению веса без побочных эффектов. Исследование возглавлял профессор Метте Розенкильде, руководитель Лаборатории молекулярной фармакологии.

© Ferra.ru

Данные исследования показывают, что блокирование рецепторов GIP может привести к снижению веса. Однако способ ингибирования и активации рецепторов имеет первостепенное значение.

По словам профессора, регуляция сигнала GIP более сложна, чем у GLP-1. Здесь его способность связывать аррестины жизненно важна. Аррестины — это группа молекул, которые служат для блокировки сигнала GIP

Результаты исследования основаны на анализе данных более 500 000 человек, 10 000 из которых — датские граждане, участвовавшие в национальном исследовательском проекте, а остальные — из британского Биобанка.

Ученые провели ряд клинических тестов среди датского населения, например, анализы крови и измерения веса и роста, а затем идентифицировали врожденные вариации рецепторов GIP у испытуемых путем секвенирования их генов. На основе датских данных было проанализировано большое количество людей из британского Биобанка. Также, ученые провели исследования на мышах и клетках и сравнили результаты с результатами датского и британского Биобанка.

GLP-1 и GIP выполняют одну и ту же основную функцию: регулировать уровень инсулина в организме, когда мы едим. Но, оказывается, это не все, на что они способны. GLP-1 играет роль как в пищеварительной системе, так и в мозге.

Доцент Хаузер объяснил, что рецептор GIP, влияет на мозг, где он помогает регулировать центр рвоты. В целом, это семейство рецепторов играет жизненно важную роль в работе мозга — как при нормальной работе, так и при заболеваниях.

Таким образом, лекарство для похудения, сочетающее GIP и GLP-1, может быть особенно эффективным без тошноты, которая является частым побочным эффектом препаратов для похудения, отметил профессор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.