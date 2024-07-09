Ученые заявили, что зернистая горчица может помочь в снижении холестерина

Согласно результатам недавнего исследования, употребление зернистой горчицы полезно для уровня холестерина. Это выяснили учёные из Университета Кардиффа и специалисты из компании Tracklements.

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Как оказалось, если каждый день съедать одну чайную ложку с горкой горчицы (около 10 г), то можно привести в норму холестерин. Результаты нового исследования показали, что в течение 12 недель у 86% участников существенно снизился уровень холестерина в крови.

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При этом у 64% добровольцев за 12 недель уровень холестерина снизился на 64%.

Также учёные отметили, что на 10% можно снизить холестерин, если придерживаться диеты с небольшим количеством жиров.

Кроме того, результаты эксперимента показали, что если зернистую горчицу есть каждый день, то она поможет привести в норму уровень сахара в крови.