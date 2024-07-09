Ученые выяснили, как бактерии в кишечнике влияют на развитие диабета
Исследование проводилось учеными из разных стран на основе данных тысяч человек со всей планеты. Это открытие позволит более эффективно предотвращать развитие болезни.
Коллектив исследователей из разных стран провел исследование, и выяснилось, что наличие кишечных инфекций и развитие диабета II типа напрямую связаны. Такие выводы были сделаны после изучения 8117 из разных уголков планеты и опубликованы в научном журнале Nature Medicine.
Согласно полученным результатам, некоторые бактериальные штаммы и вирусы изменяют работу кишечника таким образом, что повышается вероятность развития диабета II типа. У множества больных диабетом был выявлен штамм Prevotella copri.
Ученые считают, что это исследование открывает новые пути к методам по профилактике диабета. Теперь больших результатов даст контроль за микробиомом кишечника через изменения рациона питания.
Российский диетолог рекомендует диабетикам питаться в соответствии с рационом, составленным еще советскими учеными.
Ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера может передаваться через микробиом кишечника.