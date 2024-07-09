Ученые выяснили, как бактерии в кишечнике влияют на развитие диабета

Исследование проводилось учеными из разных стран на основе данных тысяч человек со всей планеты. Это открытие позволит более эффективно предотвращать развитие болезни.

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Коллектив исследователей из разных стран провел исследование, и выяснилось, что наличие кишечных инфекций и развитие диабета II типа напрямую связаны. Такие выводы были сделаны после изучения 8117 из разных уголков планеты и опубликованы в научном журнале Nature Medicine.

Согласно полученным результатам, некоторые бактериальные штаммы и вирусы изменяют работу кишечника таким образом, что повышается вероятность развития диабета II типа. У множества больных диабетом был выявлен штамм Prevotella copri.

Ученые считают, что это исследование открывает новые пути к методам по профилактике диабета. Теперь больших результатов даст контроль за микробиомом кишечника через изменения рациона питания.

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