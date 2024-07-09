Ученые нашли маркер здоровья сердца в крови

Ученые обнаружили набор белков в крови, который может стать новым маркером для оценки здоровья сердечно-сосудистой системы, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine. До сих пор не существовало простого и доступного способа мониторинга сердечно-сосудистой системы, которая влияет на работу практически всех органов человека.

Исследователи использовали статистические модели для анализа крови более 14 000 участников. Они определили белки, влияющие на общее состояние здоровья, и создали шкалу оценки сердечно-сосудистой системы.

Ученые проверили свою шкалу на данных 20 000 человек из Биобанка Великобритании и обнаружили, что высокие показатели шкалы связаны с меньшим риском смерти от любых причин.

Затем они проанализировали белки у 600 человек до и после 20-недельной программы тренировок. Результаты показали, что повышение баллов шкалы совпадает с положительным влиянием упражнений на сердечно-сосудистую систему.