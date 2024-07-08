Ученые выявили неожиданную пользу для организма у зеленых бананов

Большинство людей ждут, пока бананы пожелтеют, прежде чем их есть. Но научная работа учёных из университетов Ньюкасла и Лидса предполагает, что употребление в пищу ещё зелёных фруктов может принести неожиданную пользу для здоровья.

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В исследовании, опубликованном в Cancer Prevention Research, приняли участие почти 1000 участников с синдромом Линча — генетическим заболеванием, которое делает людей предрасположенными к некоторым видам рака. Выяснилось, что регулярная доза резистентного крахмала, принимаемая в среднем в течение двух лет, не влияла на рак кишечника, но была способна уменьшить риск опухоли в других частях тела более чем в два раза.

Резистентный крахмал — это тип клетчатки, которую организм не может расщепить. Он как раз и содержится в незрелых бананах в большом количестве.