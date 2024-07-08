Почему мужчины живут меньше женщин

Хотя сам биологический факт рождения мужчиной увеличивает общие риски для здоровья, поведенческие выборы столь же важны, пишет МedicalХpress.

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В среднем мужчины всех возрастов больше, чем женщины, склонны к поведению, которое увеличивает риск заболеваний, травм и смерти. Они также, как правило, ведут менее здоровый образ жизни. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, половину смертей мужчин можно было бы предотвратить, если бы последние изменили личные привычки в отношении здоровья.

У мужчин худшие привычки в еде: они потребляют больше мяса, жира и соли, меньше клетчатки и меньше фруктов и овощей, чем женщины.

Мужчины на 33% реже, чем женщины, посещают врача и в два раза реже получают плановую профилактическую помощь или лечение на ранней стадии заболевания. Мужчины позже обращаются в систему здравоохранения при появлении медицинской проблемы. Опрос Американской академии семейных врачей показал, что целых 30% мужчин будут ждать «как можно дольше», прежде чем обратиться за медпомощью в связи с развивающимся заболеванием.

Недавнее исследование клиники Кливленда показало, что 72% мужчин предпочли бы заняться домашними делами, например, уборкой ванной или стрижкой газона, чем пойти к врачу. Даже среди мужчин, которые относятся к своему здоровью более серьезно, 20% мужчин признают, что не были полностью честны со своим врачом.

Мужчины чаще курят. Во всем мире курят 37% мужчин и 7,8% женщин. Мужчины примерно в два раза чаще женщин злоупотребляют спиртным (31% против 15%) и употребляют наркотики (11,5% против 6,4%). Употребление наркотиков увеличивает риск автомобильных аварий и заражения ВИЧ или СПИДом и гепатитом. Мужчины совершают больше безрассудных и незаконных поездок, и чаще садятся за руль пьяными. Они также чаще подвергаются аресту за преступную деятельность.

У мужчин часто гораздо меньше социальных связей. За последние 30 лет в США число мужчин, имеющих по крайней мере шесть близких друзей, сократилось с 55% до всего лишь 27% сегодня, в то время как у 15% мужчин вообще нет близких друзей. 28% парней моложе 30 лет не имеют близких социальных связей. Мальчики-подростки чаще, чем девочки, не имеют никого, к кому можно обратиться за поддержкой в моменты, когда они чувствуют стресс, подавленность или депрессию.

Независимо от возраста, в периоды стресса мужчины реже обращаются за поддержкой к семье, друзьям, священнослужителям или психологам. Даже если у них есть друзья и семья, к которым можно обратиться, мужчины обычно отказываются просить помощи у других, потому что не хотят показаться слабыми или хотят показать другим, что могут справиться со своими проблемами самостоятельно.

Мужчины с самым низким уровнем социальной поддержки в умирают раньше, чем те, кто за ней обращаются. Согласно исследованию, вышедшему в журнале Heart, одиночество и социальная изоляция связаны с повышением риска сердечного приступа на 29% и повышением риска инсульта на 32%. Другие исследования показали, что одиночество и социальная изоляция могут быть столь же вредны, как ожирение или выкуривание 15 сигарет в день.