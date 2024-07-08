Ученые назвали возможную причину преждевременной эякуляции у мужчин

Ученые из Аньхойского медицинского университета (Китай) установили, что сменный график работы способствует возникновению проблем со сном и гормональных нарушений, негативно влияющих на мужскую репродуктивную способность и эректильную функцию. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

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В исследовании приняли участие 1239 мужчин, 399 из которых сообщили о работе по сменному графику. Ученые оценили качество сна участников и уровень их физической активности с помощью специальных опросников. После этого исследователи проанализировали особенности репродуктивного здоровья испытуемых, используя международный индекс эректильной функции (МИЭФ, IIEF) и инструмент диагностики преждевременной эякуляции (PEDT).

Результаты показали, что мужчины, работающие посменно, чаще сообщали о проблемах с репродуктивным здоровьем и эякулицией по сравнению с теми, кто трудился по стандартному графику. Ученые отметили, что работа по сменному графику в течение одного года или менее продолжительного срока не оказывала существенного влияния на риск преждевременной эякуляции. Вероятность развития такого сексуального расстройства значительно возрастала после года посменной работы и становилась пиковой после трех лет.

Ученые предположили, что чередование рабочих смен в разное время суток может нарушать циркадные ритмы человека — ритмичное и закономерное изменение функций организма человека в рамках 24-часового цикла. Они уточнили, что сменная работа негативно влияют на секрецию инсулина и глюкагона (гормон регулирующий жировой обмен). Это нарушает метаболический гомеостаз и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, многие из которых выступают факторами ухудшения репродуктивного здоровья.

Сменная работа также может быть причиной снижения уровней мужских половых гормонов, что также негативно влияют на эректильную функцию.