Ученые сообщили, у каких женщин в два раза повышен риск рака груди

У женщин с доброкачественными заболеваниями молочной железы в два раза повышен риск рака груди в течение следующих 20 лет. Об этом сообщает Health.

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Ученые проанализировали данные более чем 778 тысяч женщин в возрасте от 50 до 69 лет, которые прошли маммографию хотя бы раз между 1996 и 2015 годами. Доброкачественное образование в груди (киста, фиброаденома или гиперплазия) была связана с удвоением риска рака. Это может означать, что таким пациенткам нужно более частое обследование.

Рак молочной железы — многофакторное заболевание. У большинства женщин с доброкачественными заболеваниями груди не разовьется рак, подчеркнули ученые. Также они отметили, что данные получены для относительного риска. Абсолютный же риск рака у женщин с доброкачественными заболеваниями остается небольшим.

Другие факторы риска включают наличие родственников с раком молочной железы, определенные мутации, ожирение, малоподвижность, злоупотребление алкоголем и длительный прием гормонов.