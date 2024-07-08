Новое исследование раскрывает ключевые факторы, вызывающие ускоренное старение мозга

Полученные данные согласуются с общепринятыми рекомендациями врачей относительно профилактики дегенеративных нарушений функций головного мозга.

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Группа международных ученых провела масштабное исследование, призванное выявить основные причины преждевременного старения головного мозга. Результаты работы, опубликованные в авторитетном журнале Nature Communications, дают ценные знания в понимании этого процесса.

В рамках данного проекта специалисты изучили влияние как генетических, так и поддающихся модификации факторов на состояние определенных областей мозга. Для этого были использованы данные нейровизуализационных исследований более 40 тысяч участников Британского биобанка, возраст которых составлял старше 45 лет.

Ранее ученым удалось идентифицировать в структуре головного мозга так называемую «уязвимую» сеть, которая, как выяснилось, развивается не изначально, а в подростковом периоде, и первой подвергается дегенеративным изменениям у пожилых людей. Более того, она также оказалась более восприимчивой к таким серьезным неврологическим заболеваниям, как шизофрения и болезнь Альцгеймера.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали влияние на данную мозговую сеть 161 различного фактора. При этом особое внимание уделялось параметрам, которые поддаются модификации со стороны человека, — вредные привычки, особенности питания, наличие хронических заболеваний и т. Д.

Как отмечают ученые, результаты работы продемонстрировали, что наиболее уязвимыми к процессам преждевременного старения являются те области мозга, которые в большей степени подвержены негативному воздействию таких распространенных факторов риска деменции, как диабет, загрязнение воздуха и чрезмерное потребление алкоголя.

Кроме того, исследователи установили, что на состояние «уязвимой» мозговой сети оказывают влияние определенные генетические вариации, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, шизофренией, болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона.

Полученные данные согласуются с общепринятыми рекомендациями врачей относительно профилактики дегенеративных нарушений функций головного мозга. Специалисты традиционно подчеркивают важность ведения здорового образа жизни, включающего сбалансированное питание с ограничением потребления вредных продуктов, регулярную физическую активность, отказ от вредных привычек, а также своевременное выявление и контроль хронических заболеваний.

Выявленные в рамках данного исследования ключевые факторы риска преждевременного старения мозга могут стать ценным ориентиром для разработки более эффективных подходов к профилактике и замедлению нейродегенеративных процессов. Эти знания также могут способствовать лучшему пониманию механизмов развития целого ряда серьезных неврологических расстройств, таких как деменция, болезнь Альцгеймера и другие.