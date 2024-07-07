Главным действующим веществом ученые считают каротиноиды. При употреблении моркови хотя бы три раза в неделю количество каротиноидов в коже человека возрастает многократно.

Итоги своего исследования ученые опубликовали на ресурсе NUTRITION. Каротиноиды известны своим мощным антиоксидантным, то есть, противовоспалительным действием. Именно такое их свойство препятствует размножению в организме злокачественных клеток.

Положительные результаты были получены по итогам эксперимента, в котором приняли участие 60 молодых добровольцев. Одной группе давали обычные яблоки как контрольный продукт, второй – по 100 грамм молодой моркови, третья принимала поливитамины с бета-каротином, четвертая комбинировала морковь с витаминами.

По истечении четырех недель лучший результат показала группа, комбинировавшая морковь с поливитаминным комплексом. Участники, регулярно употреблявшие одну морковь, тоже опередили остальные две группы.

Одним из выводов эксперимента стала эффективность совмещения приема моркови и поливитаминов как повышения иммунной защиты организма и его компенсаторных возможностей.

Авторы гипотеза были уверены в положительном результате заранее. Морковь является богатейшим источником витаминов и микроэлементов, прежде всего С и А. Более того, попутно выяснилось, что мощным действием обладает и морковная ботва.

В морковной зелени есть биологически активные компоненты и эфирные масла. Велик объем витамина К, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В. Витамина А в ней в сотни раз больше, чем в корнеплоде.