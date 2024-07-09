Российские ученые изучат сверхпаразитов для развития технологий

Саратовские учёные изучат микроскопических ос для развития экологических и медицинских технологий

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Исследователи из Саратовского госуниверситета долгое время изучают паразитов, которые образуют галлы, — вредные наросты на растениях. Одним из объектов их изучения стала муха-орехотворка (Aulacidea hieracii), создающая галлы на ястребинке могучей (Hieracium x robustum). Внутри этих галл развиваются личинки, которые в сентябре впадают в спячку, известную как диапауза. В этот период происходят активные процессы, такие как синтез жизненно важных каротиноидов, что помогает личинкам готовиться к следующей стадии развития.

Исследование галл орехотворки было освещено методом Рамановской спектроскопии, который позволяет наблюдать за биохимическими процессами на молекулярном уровне. Оказалось, что даже во время спячки личинок продолжаются активные метаболические процессы, что свидетельствует о подготовке к следующему этапу развития. Однако не все личинки способны выжить после диапаузы, так как становятся уязвимыми для других видов паразитов, например, микроскопической осы, Eupelmus messene, которая атакует их в это время года.

Эта микроскопическая оса обладает уникальной способностью использовать свой яйцеклад для проникновения в галлы и откладывания яиц внутри. Она также способна «взбивать» содержимое галлы, что создаёт условия для размещения яиц на поверхности. Исследователи обнаружили внутри атакованных галл признаки неопознанного вещества, вероятно, используемого осой в качестве консерванта для яиц. Это открытие может иметь долгосрочные импликации для понимания адаптационных стратегий микроскопических паразитов и их взаимодействия с окружающей средой.

Учёные подчёркивают, что такие фундаментальные исследования могут иметь важное практическое значение для разработки новых технологий, включая промышленные и медицинские. Понимание биологии и поведения видов в экосистемах также может помочь в разработке эффективных стратегий борьбы с экологическими проблемами, такими как вторжение инвазивных видов и изменения климата.