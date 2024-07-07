«Взбивающий» внутренности жертв сверхпаразит поразил ученых

Российские ученые из Саратовского госуниверситета им. Чернышевского заинтересовались необычными свойствами вещества, вырабатываемого микроскопическими осами-паразитами при кладке яиц, сообщается в совместном исследовании экспертов СГУ и МГУ, опубликованном в The European Physical Journal Special Topics. Сверхпаразит атакует личинки других видов, прокалывает коконы специальной трубкой, «взбивает» содержимое вращательными движениями, после чего откладывает в них яйца.

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Так, внутри атакованных галлов ученые обнаружили неизвестное вещество, которое паразит, возможно, использует в качестве консерванта. Подобное «детское питание» при этом сохраняется на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, яйцеклад ос-паразитов настолько эффективный, что может просверлить стенку полистироловой чашки Петри.

Что это за вещество, какие у него свойства и состав, ядовито ли оно для человека, нам только предстоит выяснить, — рассказал соавтор исследования, заведующий кафедрой морфологии и экологии животных СГУ Василий Аникин.



Ученый предполагает, что исследования в этой области могут иметь практическое применение, однако пока непонятно, какое именно. В перспективе, по мнению экспертов, понимание биологии видов и механизмов их выживания поможет в решении ряда проблем в области экологии.

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