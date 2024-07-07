Выявлен механизм регенерации нервных клеток мозга

Ученые Университета Гельмгольца выявили ключевые механизмы регенерации нервных клеток мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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Прямое нейронное перепрограммирование, когда глиальные клетки центральной нервной системы преобразуются в функциональные нейроны, представляет собой сложную процедуру, которая потенциально может стать основой для лечения различных неврологических расстройств.

Чтобы определить механизмы перепрограммирования, ученые проанализировали эпигеном — совокупность эпигенетических факторов, контролирующих активность генов в клетках. Оказалось, что посттрансляционная (происходящая после синтеза белка на рибосоме) модификация репрограммирующего фактора транскрипции Neurogenin2 существенно влияет на нейронное перепрограммирование. Однако одного этого фактора оказалось недостаточно для полного перепрограммирования глиальных клеток.

Ученые идентифицировали новый белок — транскрипционный регулятор YingYang1, играющий ключевую роль в этом процессе. Белок YingYang1 необходим для перехода хроматина (ядерного вещества, состоящего из белков и ДНК) в открытое состояние, которое способствует активации и регуляции генов, необходимых для преобразования глиальных клеток астроцитов в нейроны.

По словам авторов, открытие важно для разработки новых методов лечения неврологических расстройств.