Найден фактор, на 85% ускоряющий возрастное ухудшение памяти и мышления

Курение может ускорить ухудшение работы мозга с возрастом. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

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Ученые проанализировали данные 32 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше. В течение десяти лет они несколько раз проходили опросы о здоровье, привычках и тесты для оценки работы мозга. Участники жили в 14 европейских странах.

Ухудшение памяти и мышления было на 85% быстрее у курящих участников. Исключение составляли курильщики, которые вели здоровый образ жизни во всех остальных сферах, то есть регулярно занимались спортом, умеренно употребляли алкоголь и вели активную социальную жизнь. В этой группе скорость ухудшения работы мозга была такой же как у некурящих.

Авторы учли ряд факторов, которые могли повлиять на результаты, включая возраст, пол, страну, уровень образования, благосостояние и хронические заболевания.

Исследование имело наблюдательный характер, а потому не доказывает причинно-следственную связь между курением и ускоренным старением мозга.

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