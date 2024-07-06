Инвестирование в акции может навредить здоровью, доказали ученые

Ученые нашли связь между колебаниями фондового рынка и посещениями отделения неотложной помощи в Китае. Госпитализации в основном происходили из-за стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

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С 2000 по 2022 год число покупателей акций в Китае выросло с 29,3 млн до 322,6 млн. Ученые предположили, что инвестиции могли повлиять на финансы этих людей и их здоровье.

Ученые проанализировали данные, собранные в крупнейших больницах Пекина с 2009 по 2012 год. При снижении Индекса роста предприятий (Growth Enterprises Index) росло число госпитализаций из-за сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств. Рост индекса был связан с увеличением потребления алкоголя. Пожилые люди и мужчины были особенно уязвимы.

Колебания фондового рынка меньше влияли на заболевания, которые не связаны со стрессом (например, инфекциями и паразитарными заболеваниями).

Снижение Индекса роста предприятий на 10% могло привести к росту расходов на медицину примерно на 35 миллионов юаней, подсчитали ученые.

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