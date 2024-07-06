Ученые нашли в мозге новое место для хранения воспоминаний

Дофаминовые нейроны в среднем мозге могут хранить краткосрочные воспоминания. До этого считалось, что на это способны только клетки префронтальной коры. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

© Газета.Ru

Выделяющие дофамин клетки мозга играют центральную роль в системе вознаграждения. Она поощряет человека и животных выполнять различные действия, которые приносят удовольствие. Недавние исследования показали, что дофамин также важен для краткосрочной памяти. Новая работа согласуется с этими данными.

Ученые поместили мышей в лабиринт с двумя ответвлениями. Им было нужно запомнить, в какую сторону идти. За это действие отвечает краткосрочная память. Отслеживание активности мозга показало, что в запоминании участвовали выделяющие дофамин клетки среднего мозга.

Работа поможет улучшить лечение состояний, связанных с нарушением выработки дофамина. Например, при болезни Паркинсона происходит потеря нервных клеток, вырабатывающих дофамин.