Швейцарские ученые заявили о многосторонней пользе какао

Новое исследование швейцарских ученых показало, что употребление какао помогает снизить вероятность развития ишемической болезни сердца, а также инсульта. Данный продукт положительно влияет на артериальное давление, а также на восприимчивость организма к инсулину.

© runews24.ru

Ученые отмечают, что причиной благоприятного влияния на работу сердца является оксид азота, поступление которого в организм улучшает кровообращение. Чувствительность же к инсулину повышается за счет содержания в какао полифенолов, снимающих окислительный стресс в организме.

Однако ученые отмечают, что речь идет исключительно об употреблении чистого продукта, а не таких результатов его переработки, как шоколад.

Ранее сообщалось, что кофе попало в список продуктов, которые лучше не употреблять на пустой желудок.

Ученые заявили, что черный шоколад в сочетании с вином улучшает метаболизм и стабилизирует уровень глюкозы.