Ученые выяснили, стали ли люди счастливее после COVID-19

Согласно отчету Gallup Global Emotions, уровень счастья в мире достиг максимума с начала пандемии COVID-19.

Исследование, основанное на почти 146 000 интервью из 142 стран, показывает, что позитивные эмоции, такие как улыбки и смех, сейчас на самом высоком уровне с 2020 года.

Отчет также отметил небольшое снижение негативных эмоций, таких как тревога и стресс, впервые с 2014 года. Индекс положительных эмоций составил 71 из 100, что выше, чем 69 в 2021 году.

Молодежь оказалась особенно устойчивой к стрессам последних лет, возвращаясь к уровню счастья до пандемии быстрее, чем люди старше 30 лет.

Несмотря на текущие глобальные проблемы, многие люди сообщают о положительном опыте и интересных открытиях в повседневной жизни.

Таким образом, несмотря на вызовы, данные показывают, что уровень счастья в мире постепенно восстанавливается.