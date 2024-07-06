Ученые сделали микробов более устойчивыми к экстремальным условиям

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый способ сделать микробов более устойчивыми к экстремальным условиям. Микробы, используемые для здоровья, сельского хозяйства или других применений, должны выдерживать суровые условия, такие как высокие температуры, радиацию и промышленную обработку.

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Новый метод ученых заключается в смешивании бактерий с пищевыми и фармацевтическими добавками, одобренными FDA как «общепризнанные безопасные». Исследователи проверили свою методику на четырех видах микробов, включая пробиотики и бактерии, фиксирующие азот в почве.

Оказалось, что добавление определенных сахаров и пептидов значительно повышает их выживаемость.

Например, для пробиотика E. coli Nissle 1917, используемого для лечения «диареи», добавление кофеина или дрожжевого экстракта с сахаром мелибиозой позволило увеличить выживаемость бактерий в 10 раз после хранения в течение полугода при 37 градусах Цельсия. Также новые супер-микробы выдерживают высокие дозы радиации, в сотни раз превышающие естественный радиационный фон на Земле.

Ученые отправили некоторые из этих супер-бактерий на Международную космическую станцию для проверки их жизнеспособности в условиях космоса.