Вирусы используют «гены-халявщики» в качестве оружия

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что «эгоистичные генетические элементы», которые раньше считались генетическими «нахлебниками», играют важную роль в вирусной конкуренции. Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что эти элементы ДНК, в частности «мобильные интроны», обеспечивают бактериофагам конкурентное преимущество перед вирусами-соперниками.

© Ferra.ru

Ученые обнаружили, что мобильные интроны действуют как молекулярное оружие. Они кодируют фермент под названием эндонуклеаза, который разрушает геном конкурирующих фагов, нарушая их способность к размножению. Это открытие опровергает давно бытовавшее мнение о том, что «генетические халявщики» не приносят никакой пользы организму-хозяину.

«Впервые было продемонстрировано, что эгоистичный генетический элемент дает конкурентное преимущество организму-хозяину, в который он вторгся», — говорит Эрика Биркхольц, соавтор исследования.

Полученные результаты особенно важны для фаговой терапии — перспективного метода лечения бактериальных инфекций, устойчивых к антибиотикам. Понимание того, как фаги используют эти генетические элементы, чтобы конкурировать друг с другом, может повысить эффективность фаговых «коктейлей», используемых для лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.