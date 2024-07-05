Ученые доказали эффективность физических упражнений в борьбе с раком

Ученые нашли действенный метод борьбы с раком. По мнению исследователей из Университета Турку, тренировки носят не только профилактический характер, но и помогают иммунитету противостоять раковой опухоли даже в том случае, если еще не назначено специальное лечение.

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В подтверждение своих доводов они продемонстрировали результаты исследования, которое проводилось с участием женщин с раком груди. У них брали кровь на анализ до и после тренировок.

Оказалось, что после получасовой тренировки в крови растет уровень лейкоцитов. Они в свою очередь борются с раковыми клетками, помогая иммунитету справиться с болезнью.

Правда, отметили ученые, нужно помнить, что лейкоциты делятся на два вида. Если одни способствуют повышению иммунитета и борются с раком, другие способствуют росту раковых клеток.

Ученые планируют продолжить изучение влияния лейкоцитов на рост раковых опухолей, сообщает Mirror.

Отметим, в среднем рак молочной железы диагностируют у 120–130 женщин из 1000. В результате летальным исходом заканчивается 20-30 случаев. Врачи напоминают, что заподозрить рак можно по узлам и уплотнениям, которые образуются в молочной железе. Также отмечается втяжение кожи груди, изменение размера и формы груди, выделения из соска, сыпи, боли в молочной железе и соске.

Напомним, ранее врач рассказала, какой тип женщин имеет высокие риски заболеть раком груди. По словам врача-гинеколога Таис Алиабади, это женщины, обладающие высоким ростом, старородящие, имеющие лишний вес и генетическую предрасположенность.

А по словам врача Бориса Каспарова, к онкологии приводят не только наследственная предрасположенность и длительное воздействие на организм негативных факторов, но и обычные травмы.