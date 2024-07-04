Китайские ученые призвали заменить пластиковые бутылки на стеклянные

Китайские ученые из университета Цзинань опубликовали результаты исследования, согласно которым использование пластиковых бутылок вредно для здоровья. Почти все проанализированные емкости имеют в своем составе такие вредные вещества, как алканы, альдегиды, спирты и карбоновые кислоты.

© РИА Новости

Исходя из этого, они также провели анализы воды, которая в них хранилась. Выяснилось, что выброс в жидкость токсичных элементов находится на низком уровне, но при длительном пользовании пластиковыми бутылками накопительный эффект может все же негативно сказаться на организме. По итогу ученые призвали заменять пластиковую тару стеклом.

Ранее стало известно, что российские ученые рассчитывают найти в Арктике бактерии, способные разлагать пластик.

Хирург рассказал, чем могут быть опасны для здоровья пластиковые пакетики для чая.