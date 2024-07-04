Клетки кишечника морского червя назвали ключом к восстановлению тканей человека

Ученые обнаружили "суперспособность" Platynereis dumerilii: клетки его кишечника могут регенерировать не только кишечник, но и мышечные и эпидермальные ткани.

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Исследователи обнаружили, что клетки кишечника червя обладают большей способностью к регенерации различных типов клеток. Это открытие, которое было опубликовано в журнале Development, стало возможным благодаря отслеживанию клеток кишечника и пролиферативных клеток с помощью флуоресцентных шариков, проглоченных червями.

Аннелиды, или колчатые черви, только недавно стали моделью для изучения регенерации - процесса, распространенного среди животных, но до сих пор не до конца изученного.

Исследовательская группа планирует продолжить изучение того, способствуют ли другие типы клеток, помимо клеток кишечника, регенерации различных тканей, что откроет новые возможности для медицинских исследований в области восстановления и регенерации человеческих тканей.