Российские ученые создали новые соединения для борьбы с раком

Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) синтезировали новые соединения для подавления роста онкологических новообразований. Эти вещества в несколько раз эффективнее традиционных методов уменьшают объем опухолей при меланоме.

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По данным ВОЗ, злокачественные опухоли — одна из ведущих причин смерти в мире. Химиотерапия остается эффективным методом лечения, но традиционные препараты обладают высокой токсичностью. Новые производные пирролотиенопиримидина, созданные учеными СПбПУ, показали значительный противоопухолевый эффект и меньшую токсичность.

В исследованиях использовались клеточные культуры меланомы. Шесть соединений продемонстрировали высокую активность против меланомы, рака молочной железы и колоректального рака. Одно из них оказалось в четыре раза эффективнее традиционных средств в уменьшении объема опухолей.