Ученые обнаружили связь между температурой разных участков лица и заболеваниями

Ученые обнаружили связь между температурой разных участков лица и хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония. Эти различия в температуре незаметны на ощупь, но их можно выявить с помощью тепловизора и искусственного интеллекта. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism. В будущем врачи смогут использовать этот простой и безболезненный метод для ранней диагностики заболеваний.

© Ferra.ru

Ранее ученые использовали 3D-структуру лица для определения биологического возраста, который показывает, насколько хорошо стареет организм. Биологический возраст тесно связан с риском заболеваний, включая рак и диабет. Исследователей интересовало, могут ли другие особенности лица, такие как температура, также предсказать скорость старения и состояние здоровья.

Проанализировав температуру лица более 2800 участников исследования в возрасте от 21 до 88 лет, ученые обучили ИИ-модели предсказывать «термический возраст» человека. Они выделили несколько ключевых областей лица, где температура напрямую связана с возрастом и здоровьем, включая нос, глаза и щеки.

Ученые обнаружили, что температура носа снижается с возрастом быстрее, чем других частей лица. Теплая температура носа указывает на более молодой термический возраст. Одновременно температура вокруг глаз, как правило, повышается с возрастом.

Исследование также показало, что у людей с нарушениями обмена веществ, такими как диабет и ожирение печени, термическое старение происходит быстрее. У них температура вокруг глаз выше, чем у здоровых людей того же возраста. У людей с высоким кровяным давлением температура щек также выше.

Анализ крови участников показал, что повышение температуры вокруг глаз и щек связано с ростом активности клеток, борющихся с воспалением и поврежденной ДНК. Эта активность приводит к росту температуры на определенных участках лица.

Ученые проверили, влияет ли физическая нагрузка на термический возраст. 23 участника в течение двух недель ежедневно прыгали со скакалкой не менее 800 раз. Удивительно, но после двух недель упражнений их термический возраст снизился на пять лет.

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, можно ли с помощью тепловизора диагностировать другие заболевания, такие как нарушения сна или сердечно-сосудистые проблемы.