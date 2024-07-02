Ученые назвали диету, которая улучшит умственные способности

Исследование проведенное учеными из Университета Джонса Хопкинса и Национального института старения показало, что интервальное голодание может быть более выгодным для мозга, чем обычная сбалансированная диета.

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Ученые изучали взрослых с ожирением и резистентностью к инсулину, что увеличивает риск болезни Альцгеймера и ухудшает когнитивные способности. Половина участников ограничивала свое питание до одной четверти рекомендуемого суточного потребления в течение двух последовательных дней в неделю, в то время как другая половина придерживалась стандартной здоровой диеты каждый день.

Оба типа диеты снизили резистентность к инсулину и улучшили работу мозга, но интервальное голодание привело к большему улучшению умственных способностей участников, включая память и способность принимать решения.

Марк Мэттсон, профессор нейробиологии в Университете Джонса Хопкинса, отмечает, что интервальное голодание может вызывать изменения в нейронах, что приводит к улучшению умственных способностей.