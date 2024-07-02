Ученые рассказали, у каких подростков выше шансы развития ожирения

Дети родителей, которые в 17 лет страдали ожирением, сильнее других предрасположены к развитию того же заболевания в том же возрасте, сообщает издание MedicalXpress. Шансы на это таких подростков превышают 70%.

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По данным издания, специалисты из Дании и Израиля в период с 1986 по 2018 год сверяли индекс массы тела у 447 883 человек в возрасте 17 лет с ИМТ их родителей в этом возрасте. В результате ученые обнаружили склонность к заболеванию у детей, рожденных от родителей, страдавших ожирением в 17 лет. Было установлено, что их шансы заболеть недугом составляют 77%, тогда как у детей родителей с нормальным весом в подростковом возрасте шансы не превышают 15%. В то же время, если у людей в 17 лет наблюдался недостаток веса, вероятность, что их дети будут страдать ожирением, составляет не более 3,3%.

При этом ученые отметили, что гораздо чаще склонность к ожирению наблюдается у дочерей, нежели сыновей. Особенно это проявляется, если лишний вес был отмечен у матери.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Репникова рассказала, что люди начинают страдать от лишнего веса, потому что их в детстве постоянно заставляют доедать, что формирует неправильный режим питания. По ее словам, данную проблему мог бы решить предмет «пищевое поведение», который следует вводить в детских садах или школах.