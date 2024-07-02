Российские ученые нашли способ снизить стоимость медицинских исследований

Учёные из Саратова увеличили яркость квантовых точек

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Учёные смогли создать стабильные яркие квантовые точки на основе кадмия, цинка, селена и серы, которые светятся под ультрафиолетовым излучением и сохраняют свою структуру в воде на протяжении длительного времени. Эти наночастицы могут использоваться для обнаружения антител и токсинов в крови, что помогает в диагностике различных заболеваний, включая сердечную недостаточность и воспалительные процессы.

Квантовые точки представляют собой кристаллы полупроводников размером до 10 нанометров, что в тысячи раз меньше бактерий. Они способны светиться под воздействием электрического тока или ультрафиолетового излучения, при этом цвет свечения зависит от состава и размера кристалла. Такие свойства делают их полезными для медицинских целей, например, для обнаружения различных веществ в организме, включая белки и токсины.

Важным достижением стало обеспечение стабильности квантовых точек в водной среде. Учёные из Саратовского государственного университета разработали метод, позволяющий сохранять яркость свечения кристаллов, покрывая их тиольной оболочкой. Это улучшение не только поддерживает световые свойства квантовых точек в воде, но и увеличивает их интенсивность, что делает возможным более чувствительные и дешёвые методы диагностики и биомаркировки в медицине.