Улучшенная генетика: найдена связь между приемом Омега-3 и ожирением у детей

Ежегодно в России растет число детей, у которых наблюдаются проблемы с лишним весом. Так, согласно статистике за 2021 год, ожирение наблюдалось у 5-10% детского населения. В прошлом году эта цифра значительно увеличилась. Так, по данным Минздрава, в 2023 году от избыточного веса страдал каждый второй взрослый и 20-25% детского населения.

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По мнению ученых Сиракузского университета, на вероятность развития ожирения у ребенка влияет генетика, а также рацион питания родителей. Это показали результаты исследования, проведенного на мышах. В частности, ученые хотели выяснить, как на здоровье ребенка влияет диета отца.

В результате самцов грызунов перевели на диету, богатую жирами и Омега-3. В последующем у них родилось потомство, имеющее более низкую массу тела. При этом мышата отличались лучшим метаболизмом и были здоровее тех грызунов, чьи отцы не получали рыбий жир.

По мнению доцента Латы Рамалингам, прием Омега-3 отцами снижает вероятность развития ожирения у потомства. Правда, отметила она, для подтверждения теории необходимы испытания на людях.

В случае, если гипотеза ученых верна, это может стать методом борьбы с детским ожирением, считает Рамалингам.

Между тем, ранее эндокринолог Дарья Хайкина предупредила, что дети с ожирением входят в группу риска по диабету второго типа.

Кроме того, дети с лишним весом чаще остальных сталкиваются с обструктивным апноэ во сне, нарушением толерантности к углеводам, артериальным давлением, повышением уровня холестерина в крови, чердечно-сосудистыми заболеваниями, а также неалкогольной жировой болезнью печени.