Ученые обнаружили связь между тревожностью и развитием болезни Паркинсона

Учёные обнаружили связь между тревожностью и развитием болезни Паркинсона
Люди с тревожностью старше 50 лет склонны вдвое чаще болеть болезнью Паркинсона, чем их более спокойные сверстники. Об этом, ссылаясь на исследование британских учёных, пишет The Washington Post.
Исследователи сравнили группу из 109 тыс. человек 50 лет и старше, у которых в 2008-2018 годы диагностировали первый эпизод тревожности, с группой без симптомов. За десятилетие болезнь Паркинсона появилась у 331 пациента с диагнозом, средний срок развития недуга после постановки этого диагноза — 4,9 года. Исследователи пришли к выводу, что вероятность развития болезни Паркинсона у людей с тревожностью была в два раза выше, чем у людей без диагноза.
Дальнейшие исследования учёные хотят направить на изучение тревоги, чтобы понять, как лучше лечить болезнь Паркинсона на самых ранних стадиях. Вероятность развития недуга также выше у людей с депрессией, нарушениями сна, усталостью, когнитивными расстройствами, низким кровяным давлением, тремором, ригидностью, нарушением равновесия или запорами.
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