Ученые обнаружили связь между тревожностью и развитием болезни Паркинсона

Люди с тревожностью старше 50 лет склонны вдвое чаще болеть болезнью Паркинсона, чем их более спокойные сверстники. Об этом, ссылаясь на исследование британских учёных, пишет The Washington Post.

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Исследователи сравнили группу из 109 тыс. человек 50 лет и старше, у которых в 2008-2018 годы диагностировали первый эпизод тревожности, с группой без симптомов. За десятилетие болезнь Паркинсона появилась у 331 пациента с диагнозом, средний срок развития недуга после постановки этого диагноза — 4,9 года. Исследователи пришли к выводу, что вероятность развития болезни Паркинсона у людей с тревожностью была в два раза выше, чем у людей без диагноза.

Дальнейшие исследования учёные хотят направить на изучение тревоги, чтобы понять, как лучше лечить болезнь Паркинсона на самых ранних стадиях. Вероятность развития недуга также выше у людей с депрессией, нарушениями сна, усталостью, когнитивными расстройствами, низким кровяным давлением, тремором, ригидностью, нарушением равновесия или запорами.

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