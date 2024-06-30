Результаты обнадеживают: что стоит за сообщениями о новой вакцине против рака

В России проводятся доклинические испытания противораковой мРНК-вакцины - ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. А в США подобную же вакцину уже применяют у людей - продолжаются ее клинические исследования. И результаты обнадеживают: первые пациенты, которые прошли курс лечения от меланомы три года назад, не имеют рецидивов.

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Сопоставление этих фактов говорит о двух вещах: во-первых, ученые разных стран на пороге появления в широкой практике нового способа вылечить самые сложные виды рака. Но, во-вторых, разработка подобных инновационных методов лечения (а вакцина готовится индивидуально для каждого конкретного пациента) требует много усилий, времени и средств хотя бы потому, что онкоклиники предстоит оснастить специальным оборудованием.

Пациенты ждут вакцину

Российскую вакцину от рака могут начать испытывать на пациентах-добровольцах в середине 2025 года, об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Пока препарат проходит доклинические испытания на мышах, которым ученые искусственно "прививают" меланому - один из самых агрессивных видов рака.

Принцип действия новой вакцины: она помогает иммунной системе распознать опухолевые клетки и уничтожить их. Причем речь идет и о первичной опухоли, и о метастазах - то есть такая иммунотерапия должна помогать справляться с раком даже на поздних стадиях.

"К середине следующего года мы начнем клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкозаболеваниями", - рассказал Гинцбург.



По его словам, это будет универсальный препарат - для борьбы с немелкоклеточным раком легкого, раком поджелудочной железы, некоторыми видами рака почек, меланомами. Все эти опухоли относятся к числу наиболее опасных и плохо поддаются лечению, так как быстро образуют метастазы.

Первый опыт - положительный

За рубежом подобные персонализированные противораковые вакцины (на основе клеток конкретного пациента) начали в экспериментальном порядке применять у пациентов около трех лет назад. Клинические исследования продолжаются, но первый опыт показывает: новый метод действительно может предотвратить повторное появление опухоли.

В вакцине, разработанной компанией Moderna, использована та же технология мРНК, что и при создании вакцины от COVID-19. Журнал Nature рассказал историю пациентки Анджелы Эватт - три года назад ей удалили переродившуюся в меланому родинку и ближайшие к опухоли лимфоузлы (чтобы предотвратить распространение метастазов). Анджела стала одной из первых, кому предложили поучаствовать в эксперименте с персонализированной вакциной, которая "научила" бы ее иммунную систему атаковать и уничтожать оставшиеся после удаления опухоли злокачественные клетки. Препарат был сделан на базе ее собственных клеток, и пациентка прошла курс из нескольких уколов - ей вводили вакцину вместе с мощным иммуностимулирующим лекарством.

Курс лечения занял несколько месяцев. "Прививки" давались пациентке нелегко - после каждого укола у нее были гриппоподобные симптомы - лихорадка, ломота, озноб. (Хотя химиотерапия, как говорят врачи, переносится гораздо тяжелее.) Но главное - лечение принесло результат: ремиссия у Анджелы сохраняется уже более трех лет, меланома не вернулась.

Сегодня подобное экспериментальное лечение получили уже 157 человек. Панацею, которая бы на 100% вылечивала рак, ученым создать не удалось. Но комбинация вакцины с иммуностимулятором снизила риск рецидива почти на 50% по сравнению со стандартным лечением. Эти результаты руководитель группы ученых, специалист по иммунотерапии рака Джеффри Вебер (Нью-Йоркский университет Лангоне) представил на крупнейшем международном онкологическом конгрессе в Чикаго в начале июня этого года.

Теперь исследования продолжаются с более широким кругом участников. В июле прошлого года вакцину получили более 1000 пациентов с меланомой; а спустя несколько месяцев препарат начали испытывать с участием почти 900 человек с агрессивным раком легких.

Ученым предстоит определить, на каких стадиях рака новый метод лечения принесет наибольшую пользу, в какой момент применение вакцины наиболее эффективно. И пока нет однозначного ответа: является ли именно мРНК-вакцина лучшим способом стимулирования противоопухолевого иммунного ответа или можно применять и другие типы вакцинных препаратов. Российские ученые создают именно мРНК-вакцину.

Как это работает

Что она собой представляет, объяснил доктор медицинских наук Александр Мясников.

"Поздравляю наших ученых, борьба с онкозаболеваниями - самое трудное "поле боя". Только не надо дискредитировать их работу заголовками типа: "создана вакцина от всех видов рака!". Пока это только "артиллерийская подготовка". Работы еще непочатый край. Должны пройти еще долгие годы кропотливой работы до внедрения в клиническую практику", - предупреждает Мясников.



Рак лечить сложно: злокачественные клетки вырабатывают особые вещества, которые делают их невидимыми для иммунитета, опухоль как бы окутана "плащом-невидимкой".

"Если сорвать этот "плащ", наш иммунитет увидит измененные клетки и станет уничтожать их как инородное тело. Вот вакцина и направлена на то, чтобы указать иммунитету на врага", - пояснил Мясников.



Попытки создать "вакцину от рака" делаются уже давно. Но пока единственной утвержденной в мире вакцинной терапией является sipuleucel-T, разработанный для лечения рака предстательной железы. Однопептидные вакцины продолжают широко тестироваться, особенно при "иммуногенных" видах рака, таких как меланома. А в перспективе - применение таких же препаратов и при других опухолях.

"Работа наших ученых - огромный шаг в этом направлении", - заключил Александр Мясников.



Но все же надо понимать: речь идет не о профилактике, то есть предотвращении заболевания, когда вакцина вводится здоровому человеку, а о лечении уже развившейся опухоли. А термин "вакцина" применяют потому, что препарат стимулирует собственные защитные силы пациента, чтобы иммунная система активизировалась и справилась с болезнью.

Кстати

Вероника Скворцова, руководитель ФМБА:

"Мы идем в ногу с мировым научным сообществом: пептидные, РНК, векторные и клеточные вакцины, в которых учитываются индивидуальные молекулярные особенности опухоли каждого конкретного пациента, активно разрабатываются во многих странах и, конечно, в России. Эти вакцины помогут иммунной системе самого пациента бороться с опухолью. Думаю, что через полтора-два года онковакцины уже смогут найти широкое клиническое применение."



При этом из-за того, что эти лекарства индивидуальные, для их применения необходимы изменения в российском законодательстве. ФМБА России предложил поправки, позволяющие производить и использовать препараты переменного состава. Они вступят в силу в сентябре 2024 года. Согласно новым поправкам, препарат должен производиться в том же учреждении, где находится больной. Скорее всего, первое время это будут федеральные центры, в том числе специализированные онкологические.