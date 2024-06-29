Алкоголизм ускоряет биологическое старение, доказали ученые

Японские ученые из Высшей медицинской школы университета Кобе доказали, что алкоголизм ускоряет биологическое старение. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

По последним оценкам, около 2,5 млн человек ежегодно уходят из жизни по причинам, связанным с зависимостью от спиртного. Пристрастие к алкоголю увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, губительно сказываясь на сердечно-сосудистой системе и когнитивных функциях.

В новом исследовании команда сосредоточилась на изучении связи спиртных напитков и процессов метилирования ДНК, от которых зависит старение организма. Эта система, известная как эпигенетические часы, способна показывать биологический возраст тела.

Специалисты использовали общедоступный набор данных по метилированию ДНК (GSE98876) из базы данных Gene Expression Omnibus, включавший образцы от 24 пациентов с алкогольной зависимостью и 23 здоровых людей из контрольной группы.

Исследователи обнаружили, что у алкоголиков наблюдались ускоренные процессы старения по сравнению со здоровыми людьми. Результаты оказались согласованы с несколькими типами эпигенетических часов.

Наиболее значимый результат был связан с часами DunedinPACE. Эти часы измеряют скорость старения на основе комплексного набора биомаркеров, связанных с различными функциями организма, включая сердечно-сосудистую, метаболическую, почечную, печеночную, легочную и иммунную системы.

Ускоренное старение, наблюдаемое у этих пациентов, согласуется с известными рисками для здоровья, связанными с хроническим употреблением алкоголя, такими как заболевания печени, дисфункция почек и сердечно-сосудистые проблемы.

Результаты также показали, что программа лечения эффективно замедлила биологическое старение. После трех недель терапии алкоголизма у пациентов наблюдалось значительное замедление биологического старения, измеряемое часами GrimAge и GrimAge2.

По словам ученых, результаты исследования дали убедительные доказательства того, что алкогольная зависимость ускоряет биологическое старение, но также выявили потенциал лечения для смягчения этих эффектов.

Ранее ученые выяснили, что дети с эмоциональными расстройствами и повышенной агрессией стареют быстрее сверстников.