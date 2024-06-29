ChatGPT отвечает на вопросы о здоровье лучше медиков

Программа ChatGPT на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) справилась с медицинскими консультациями лучше большинства врачей. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine.

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В ходе эксперимента команда проанализировала ответы ChatGPT на связанные со здоровьем вопросы, размещенные на интернет-форуме Reddit. Лицензированные доктора и эксперты в сфере здравоохранения сравнили публикации нейросети с мнением врачей по тем же темам.

Исследователи собрали случайную выборку из 195 переписок между врачами и пациентами на медицинском подразделе r/AskDocs платформы Reddit, где пользователи могут публиковать медицинские вопросы, а проверенные добровольцы-медики отвечают на них.

Как показал анализ, в 79% случаев ChatGPT давал более точные ответы по сравнению с человеком. Более того, эксперты оценили 27% ответов врачей как неудовлетворительные.

Автор исследования отметили, что одной из областей, где хорошие системы ИИ могли бы быть действительно полезны, остается здравоохранение. Использование проверенных нейросетей в качестве онлайн-терапевтов поможет снять часть нагрузки с медиков, добавили специалисты.

Ранее ученые создали ИИ, предсказывающие исход лечения до его начала.