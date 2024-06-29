Ученые выяснили, как мозг ориентируется в пространстве

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, как млекопитающие ориентируются в пространстве. Оказывается, мозгу для построения карты мира достаточно информации о скорости движения, полученной зрительно. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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Ранее ученые знали, что мозг, например, при ходьбе по туннелю с полосами на стенах оценивает пройденное расстояние по скорости их движения. Исследователи решили выяснить, влияет ли изменение скорости полос или их отсутствие на восприятие.

Ученые сконструировали виртуальный купол с полосами света на стенах. Крыс завлекали внутрь шоколадом, чтобы они бегали по кругу. Полосы должны были служить подсказкой о скорости и положении животных.

Когда полосы начинали вращаться в обратном направлении движения крыс, их мозг воспринимал скорость движения в два раза выше, а чувство положения искажалось. Даже после выключения полос крысы продолжали ощущать себя бегущими быстрее, чем на самом деле.

Полученные данные помогут понять работу гиппокампа — отдела мозга, поражаемого при болезни Альцгеймера. Исследование также позволит усовершенствовать алгоритмы искусственного интеллекта, основанные на зрительной информации и пространственной ориентации.