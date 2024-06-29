Ученые разработали новый метод синтеза лекарств на основе света

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Мичиганского университета открыли новый способ на основе света для синтеза лекарственных препаратов на основе азетидинов — молекул с четырехчленным циклом, включающим атом азота. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Азетидины, содержащие четырехчленные циклы, встречаются реже в природе, но обладают потенциалом для создания лекарств. Однако их сложнее синтезировать, чем пятичленные аналоги.

Лаборатория Коринны Шиндлер из Мичиганского университета в последние годы занимается световым синтезом азетидинов из алкенов и оксимов. Для этого используется фотокатализатор, который поглощает свет и передает его энергию молекулам-реагентам, заставляя их взаимодействовать.

Однако эффективность реакции зависела от выбора реагентов. Чтобы предсказать успешность синтеза, ученые обратились за помощью к методам компьютерного моделирования.

Исследователи построили модель, учитывающую энергию электронов на внешних орбиталях атомов. Совпадение энергетических уровней реагентов в возбужденном состоянии (активированном светом) повышает эффективность реакции.

Компьютерные предсказания подтвердились в ходе экспериментальных проверок. Ученые синтезировали производные двух существующих лекарств: амоксапина (антидепрессант) и индометацина (обезболивающее).