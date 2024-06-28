Первый случай синдрома Дауна у неандертальцев описали ученые

Международная группа ученых обнаружила, что среди неандертальцев встречались случаи возникновения синдрома Дауна. Исследование также показало, что вымершие гоминиды были способны на бескорыстную заботу и поддержку членов своего сообщества.

Ученые проанализировали останки неандертальского ребенка, условно названного «Тина». Их нашли в пещере Кова Негра в Испании в 1989 году. Неандертальцы жили там 273 – 146 тысяч лет назад.

Команда провела микрокомпьютерную томографию фрагмента правой височной кости в области уха. Детали показали, что Тина страдала от врожденной патологии внутреннего уха, характерной для синдрома Дауна, которая приводит к головокружениям и потере слуха. Ребенок дожил до 6 лет, но ему все время требовалась посторонняя помощь.

Выживание Тины требовало большей поддержки, чем могла оказать мать. За ней должны были ухаживать и другие члены сообщества.

Предыдущие исследования показали, что неандертальцы помогали своим сородичам. Но мотивы их поступков оставались неизвестными. Ученые предполагали, что гоминиды поддерживали только близких родичей или тех, кто мог быть впоследствии полезен для общины. Новое исследование показало, что неандертальцы были способны на альтруизм, сообщает Science Advances.

Ранее сообщалось, что на стоянке во Франции нашли изготовленный неандертальцами клей. Он состоял их охры и битума.