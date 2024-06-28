Открыты ключевые гены для прогнозирования течения рака надпочечников

Ученые из Каролинского института выявили 45 генов, которые могут стать ключевыми для прогнозирования рака надпочечников. Исследование, опубликованное в журнале ESMO Open, открывает путь к созданию более эффективных методов диагностики этого редкого и агрессивного заболевания.

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Рак надпочечников поражает 1−2 человека на миллион в год, а его медиана выживаемости составляет всего 3−4 года. Лечебных методов при этом виде рака немного. Новое исследование стало важным шагом в борьбе с этим заболеванием. Ученые обнаружили группу из 45 генов, тесно связанную с выживаемостью пациентов.

Для исследования ученые проанализировали данные секвенирования генов 162 пациентов с кортикостероидной опухолью надпочечников, а также данные о выживаемости из общедоступных баз. Таким образом, им удалось выявить наиболее значимые гены.

В дальнейшем исследовательская группа планирует продолжить работу, изучив генетику рака коры надпочечников у детей, а также исследовав врожденные мутации, которые могут способствовать развитию опухоли.