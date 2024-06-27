Ученые выяснили, как спорт может помочь от выгорания на работе

Согласно данным исследования, проведенного учеными из Мичиганского университета и опубликованного в журнале Journal of Occupational & Environmental Medicine, умеренная физическая активность может помочь справиться с профессиональным выгоранием. Она также способна улучшить уровень удовлетворенности работой. Об этом пишет «Медздрав.Инфо».

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Как уточняется, в исследовании приняли участие 520 работников. Они были разделены на группы с различным уровнем активности. Ученые оценивали различия по 3 аспектам выгорания. Среди них – эмоциональное истощение, личные достижения и деперсонализация.

В группе умеренно активных участников было отмечено меньшее эмоциональное истощение по сравнению с теми, кто проявлял низкую активность. Однако работники с низким уровнем физической активности меньше испытывали снижение личных достижений, чем те, кто занимался умеренной либо высокой физической активностью.

Ученые также выяснили, что высокоинтенсивная физическая активность не оказывала большего влияния на уменьшение эмоционального истощения и повышение чувства личных достижений, чем умеренная. При этом любая физическая активность стимулирует выработку нейротрофического фактора мозга. Это благоприятно влияет на его здоровье, когнитивные способности и психику.