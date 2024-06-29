Российский препарат против рака прошел первую фазу клинических исследований

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что разработчики российского невирусного генотерапевтического препарата «АнтионкоРАН-М» завершили первую фазу клинических исследований, подтвердив его безопасность. Препарат предназначен для лечения онкозаболеваний и получил разрешение Минздрава на проведение исследований.

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В испытаниях приняли участие 13 пациентов в возрасте от 30 до 78 лет, страдающие различными формами рака, включая меланому кожи и рак молочной железы. Исследования длились два года и показали, что препарат безопасен, не вызывая серьезных побочных эффектов. У некоторых пациентов наблюдался положительный ответ на лечение, несмотря на их сложную медицинскую историю.

Следующие фазы испытаний будут направлены на оценку эффективности «АнтионкоРАН-М» в борьбе с разными видами опухолей и его влияние на более широкую группу пациентов. Компания «Генная хирургия», разработавшая препарат, уже направила документы в Минздрав для продолжения исследований, добавили в пресс-службе.